Ничто не указывает на то, что в Польше состоится встреча Зеленского, Байдена и Дуды — глава комиссии Сейма

7 февраля, 16:35
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Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне (Фото:www.president.gov.ua)

Пока ничто не указывает на то, что в Польше состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и польского лидера Анджея Дуды.

Об этом заявил глава комитета иностранных дел Сейма Радослав Фогель, сообщает RMF.

По его словам, он не ожидает встречи в треугольнике Байден – Анджей Дуда – Владимир Зеленский.

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Фогель добавил, что от визита Байдена в Польшу он ожидал бы решения о более широком и более быстром привлечении США и союзников, что позволило бы как можно быстрее закончить войну России против Украины.

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"Многие люди, в том числе в Капитолии, говорят, что эта стратегия "капля за каплей", то есть постепенная передача танков, другой техники, фактически продолжает эту войну", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

Визит Байдена в Польшу может состояться в конце февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=c4ej4Jq-4C8&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Джо Байден Владимир Зеленский Анджей Дуда Война России против Украины

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