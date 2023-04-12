В Северной Ирландии на улице нашли «заметки» о визите Байдена. Полиция возбудила дело 12 апреля, 18:25 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В Северной Ирландии обнаружили «оперативные заметки» по поводу визита президента США Джо Байдена. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает Sky news со ссылкой на заявление полиции.

Как отметили в полиции, находка является нарушением безопасности. Сейчас офицеры выясняют, как это могло произойти.

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В документе содержались детали о размещении полицейских в центре Белфаста во время четырехдневного визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактные данные офицеров.

О нарушениях правоохранители узнали после того, как мужчина, который нашел документ, рассказал об этом на радиостанции BBC Radio Ulster.

«Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы сообщили старшему офицеру по вопросам информационных рисков», — заявили в полиции.

В среду, 12 апреля, президент США прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст где встретился премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

