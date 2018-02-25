В Северной Корее заявили о готовности к переговорам со США - Сеул

Глава делегации Северной Кореи заявил, что Пхеньян готов провести переговоры со США, сообщили в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам встречи с северокорейской делегацией.

Переговоры прошли в Пхенчхане во время закрытия Зимних Олимпийских игр 2018 года, на которых впервые была представлена команда КНДР, передает Yonhap.

Делегацию КНДР возглавил заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль. Южнокорейскую сторону представлял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Напомним, что Министерство финансов США ввело новые масштабные санкции против КНДР с целью не допустить обход Пхеньяном уже введенных против него санкций ООН.

Введенные санкции, в первую очередь, касаются судоходных и торговых компаний КНДР, которые ходят под флагами Северной Кореи, Китая, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Маршалловых островов, Танзании, Панамы и Коморских островов или расположены на этих территориях.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после ряда ракетных и ядерных испытаний северокорейском режимом в 2017 году. Провокации КНДР сопровождаются воинственной риторикой со стороны Белого дома и осуждением и очередными санкциями со стороны Совета безопасности ООН.