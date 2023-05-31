В Сеуле объявили воздушную тревогу из-за запуска ракеты из КНДР 31 мая, 04:47 Трансляция запуска «спутника» (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

В Японии и Южной Корее объявили воздушную тревогу после того, как КНДР запустила космическую ракету-носитель. Ракета не пролетала над территорией Японии.

Об этом сообщает The Guardian.



В КНДР заявили, что запущенная ракета является носителем военного спутника, который они планировали вывести на орбиту в период с 31 мая по 11 июня. Неизвестно, вывела ли спутник именно эта ракета или она была испытательной.

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В Сеуле после запуска объявили воздушную тревогу и призвали граждан готовиться к возможной эвакуации. Однако позже министерство внутренних дел заявило, что предупреждение было отправлено по ошибке.

Об опасности сообщали и в префектуре японской Окинавы. Впоследствии было подтверждено, что ракета не пролетала над территорией Японии.

«Запуск спутника Северной Кореей является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих стране использовать баллистические технологии, поскольку они рассматриваются как прикрытие ракетных испытаний», — отмечает издание.