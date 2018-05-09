В Сети появилось видео с места крушения российского вертолета Ка-52 в Сирии

В Сети появилось видео обломков российского боевого вертолета Ка-52 Аллигатор после крушения в Сирии.
Видео опубликовано на телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем деятельность боевиков.
Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба.
Из названия ролика ясно, что речь идет о вертолете Ка-52, потерпевшем крушение на востоке Сирии.
Как отмечается, катастрофа произошла под городом Маядин в провинции Дейр-эз-Зор в воскресенье, 6 мая.
Речи о поражении вертолета с земли не идет.
Напомним, в Сирии потерпел крушение российский военный вертолет Ка-52.
- Читайте также: Крушение Аллигатора в Сирии: росСМИ назвали причину аварии, противоречащую заявлению Минобороны РФ
Комментарии
Правила комментирования