В Сети появилось видео с места крушения российского вертолета Ка-52 в Сирии

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В Минобороны РФ заявили, что вертолет разбился из-за
Фото: скриншот

В Минобороны РФ заявили, что вертолет разбился из-за "технических неполадок"

В Сети появилось видео обломков российского боевого вертолета Ка-52 Аллигатор после крушения в Сирии.

Видео опубликовано на телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем деятельность боевиков.

Инцидент произошел в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от Саракиба.

Из названия ролика ясно, что речь идет о вертолете Ка-52, потерпевшем крушение на востоке Сирии.

Как отмечается, катастрофа произошла под городом Маядин в провинции Дейр-эз-Зор в воскресенье, 6 мая.

Речи о поражении вертолета с земли не идет.

Напомним, в Сирии потерпел крушение российский военный вертолет Ка-52.

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