29 сентября 2018, суббота

В сеть попали личные данные должностных лиц Великобритании

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В сети находились личные данные экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона

В сети находились личные данные экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона

В Великобритании из-за уязвимости в системе безопасности приложения Консервативной партии в открытом доступе оказались личные данные ряда министров. Об этом сообщает Sky News.

В частности, в открытом доступе находились личные данные и номера мобильных телефонов министра финансов Филиппа Хаммонда и экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

В приложении также стало возможно изменять фотографии и другие данные в личном профиле политиков и журналистов, которые посещали конференцию Консервативной партии в Бирмингеме.

Как сообщает издание, кто-то воспользовался этим нарушением в системе и заменил фотографию министра по делам окружающей среды, экологии и сельского хозяйства Майкла Гоува на фотографию медиамагната Руперта Мердока.

Отмечается, что сейчас проблема устранена и приложение снова вернулся к безопасному режиму работы.

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