В Сербии заявили, что не признают результаты «референдума» на оккупированных территориях Украины 25 сентября, 15:58 Сербия не будет признавать псевдорефендумы на оккупированных РФ территориях (Фото:markodjuric/Twitter)

Согласно нормам международного права, Сербия не будет признавать результаты псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Сербии Никола Селакович, пишет N1.

"Это (признание результатов "референдумов", — ред.) полностью противоречило бы нашим национальным и государственным интересам, политике сохранения суверенитета и территориальной целостности и приверженности принципу неприкосновенности границ", — сказал Селакович.

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Тем временем в Беларуси заявили, что им следует еще «изучить ситуацию».

«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу France 24.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили дать своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольная Кремлю марионеточная «власть» Херсонской области заявила о планах провести «референдум» о «вхождение» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.



Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосований и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.



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