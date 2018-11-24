В сенате США рассказали, когда рассекретят итоговый доклад по российскому вмешательству в выборы 2016 года

Сенатор США Ричард Берр сообщил, что расследование дела о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году закончиться не ранее чем через полгода.
Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, ещё продолжаются опросы свидетелей и много времени займет рассекречивание итогового доклада.
Он также отметил, что общественных слушаний с привлечением ключевых фигур, таких как Дональд Трамп-младший (Дон), скорее всего, не будет.
Напомним, спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.
Президент США ранее заявил, что расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года запомнится в американской истории как "темный и опасный период". Он также признал личную ответственность Владимира Путина за вмешательство в президентские выборы 2016 года.
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