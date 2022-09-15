В Сенате США представили законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма 15 сентября, 05:26 Законопроект в Сенате представили совместно демократы и республиканцы (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм представили в Сенате США законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма.



Об этом сообщает Голос Америки.

Сенатор Блюменталь напомнил о многочисленных убийствах мирных украинцев и другие проявления жестокости со стороны РФ. Блюменталь считает, что в принятие законопроекта «как никогда актуально».

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Другой автор законопроекта сенатор Грэм считает, что принятие законопроекта станет убедительным свидетельством поддержки США Киеву и другим союзникам США.

28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее страна-агрессор заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной — спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США. По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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