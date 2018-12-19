В Сенате США готовят резолюцию против Северного потока-2 и российской агрессии в море Сегодня, 20:31 234 Цей матеріал також доступний українською В резолюции от Дональда Трампа требуют противодействовать агрессии РФ Фото: pixabay.com

В Сенате США представят проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать российской агрессии на море и строительству газопровода Северный поток-2, сообщает The Hill.

Авторами резолюции стали около 40 сенаторов во главе с представителем республиканцев Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбином.

По словам Джонсона, США и союзники должны сильными и решительными действиями быстро ответить на российскую военную агрессию в Керченском проливе.

Палата представителей ранее приняла резолюцию с призывом прекратить строительство Северного потока-2.

В проекте резолюции Сената упоминается о принятии Европарламентом резолюции с осуждением газопровода, и сенаторы "призывают к закрытию проекта из-за его угрозы энергетической безопасности Европы".

В документе призывают РФ обеспечить свободу навигации в Керченском проливе.

Напомним, что группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

Также напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. РФ обвинила Украину в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.