Диктатор непредсказуем. Сенатор Марко Рубио допустил, что Путин может ударить по аэродромам в Польше 3 октября, 06:14 Сенатор Марко Рубио считает, что Путин может пойти на отчаянные шаги (Фото:REUTERS/Octavio Jones)

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио допустил, что российский диктатор Владимир Путин может ударить по местам распределения военной помощи для ВСУ в Польше.

Об этом сообщает CNN.

Сенатор отметил, что российская армия потеряла наступательный потенциал, а кремлевский диктатор находится в отчаянии. В то же время, ВСУ продолжают успешное контрнаступление.

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«Если он решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и вооружение США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью… вполне возможно, что он может в конечном итоге нанести удар по некоторым из мест распределения, через которые поступают эти поставки, в том числе внутри Польши», — заявил сенатор.

Он отметил, что подобный вариант вызывает у него большее беспокойство нежели угроза ядерного удара. Рубио также подчеркнул, что не видит сценария, в котором Россия одержала бы победу в войне.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопросы.