Руководство России должно ответить за преступления своей армии в Украине — глава Сената Франции

8 июля, 14:45
Жерар Ларше (Фото:Jacques Paquier/www.flickr.com)

Жерар Ларше (Фото:Jacques Paquier/www.flickr.com)

Глава Сената Франции Жерар Ларше заявил, что военно-политическое руководство страны-агрессора России должно ответить за преступления своей армии на украинской земле.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Виновные в этих преступлениях, а именно представители России, военно-политического руководства должны ответить за свои действия. Недопустимо быть постоянным членом Совета безопасности ООН и одновременно делать так, чтобы ни одна ценность, на которой основывается современный мировой порядок, не была соблюдена», — сказал Ларше во время визита в Бучу.

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По его словам, самое главное, чтобы состоялось судебное разбирательство на международном уровне касательно всех совершенных российской армией преступлений.

«И именно поэтому мы — представители разных политических сил в Сенате Франции — поддержали отправку сюда лучших специалистов французской жандармерии для выполнения необходимой работы по идентификации тел жертв преступлений в Буче», — сказал он.

Ларше заявил, что это позволит документально и предметно доказать все преступления россиян, которые будут непосредственно рассматриваться на уровне международной юстиции.

https://www.youtube.com/watch?v=3iijhn-iaNE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Франция Война России против Украины

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