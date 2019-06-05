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В Сенате Чехии дистанцировались от визита депутата-коммуниста в оккупированный Донецк

Вчера, 18:38
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В Сенате Чехии дистанцировались от визита депутата-коммуниста в оккупированный Донецк - фото

adam_gorka/pixabay.com

В МИД Чехии осудили визит депутата

Внешнеполитический комитет верхней палаты парламента Чехии дистанцировался от поездки депутата от Коммунистической партии Зденека Ондрачека в оккупированный Донецк.

Об этом сообщает Radio Praha.

Как и внешнеполитический комитет Палаты депутатов, представители Сената заявили, что посещение членом Компартии Чехии оккупированной Россией территории Украины не было официальным парламентским визитом.

Во время совместного заседания Сената эта тема, вероятно, обсуждаться не будет.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек осудил визит депутата от Коммунистической партии Чехии в Моравии Зденека Ондрачека в оккупированный Донецк.

Теги:   Донбасс Чехия

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