В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и президентом США

Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената США зеркальную версию проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, одобренного Палатой представителей 7 февраля, сообщает посольство Украины в США.

"Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности того, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий; содействия расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилий по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО. Соавторы законопроекта - сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Эми Клобучар.

В сообщении отмечается, что для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, 7 февраля Конгресс США поддержал закон о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности.