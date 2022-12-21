Два варианта. Глава СБУ рассказал, что ждет диктатора Путина в будущем 21 декабря, 13:10 Василий Малюк (Фото:СБУ)

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть два варианта будущего: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае.

«(Путин — ред.) заигрался, зазнался. Это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире и его встретит два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае», — сказал он в интервью Наталье Мосейчук.

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Отвечая на вопрос, реален ли сценарий того, что Путин и его окружение все же окажутся на скамье подсудимых, Малюк ответил, что «в СБУ есть уникальная копилка доказательств».

«Сегодня Служба безопасности сформировала уникальную копилку доказательств для будущих международных уголовных судов, над этим работает наше следствие», — сказал он.

По его словам, когда прокурор Международного уголовного суда Карин Хан увидел собранные материалы, он сказал — «высший пилотаж».