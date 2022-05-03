Переброшены истребители США: НАТО создало в Румынии новую боевую группу 3 мая, 12:58 Цей матеріал також доступний українською В НАТО заверили, что готовы к любой угрозе (Фото:NATO JFC Naples)

На фоне войны РФ против Украины и провокаций кремлевского режима в оккупированном Приднестровском регионе Молдовы НАТО создало в Румынии новую боевую группу.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщило у себя в Twitter командование Объединенных сил Неаполь.

«Войска НАТО регулярно тренируются вместе, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в Румынию уже переброшены из Италии истребители США, что позволит усилить авиапатрули, круглосуточно защищающие восточные границы Североатлантического альянса.

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