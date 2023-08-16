Президент Румынии подтвердил, что его страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 16 августа, 13:56 Клаус Йоханнис (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна примет участие в подготовке украинских военнослужащих и разместит будущий региональный учебный центр для пилотов F-16.

Об этом он сообщил в речи по случаю Дня ВМС Румынии.

По словам Йоханниса, будущий центр будет обслуживать как пилотов из Румынии и стран-членов НАТО, так и украинских пилотов.

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Он добавил, что параллельно его страна будет продолжать в дальнейшем поддерживать европейский путь Украины и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях.

Йоханнис подчеркнул, что вместе с другими членами НАТО, Румыния будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, в ее борьбе за мир и свободу.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.

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Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включить в программу другие типы истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может длиться ориентировочно шесть-восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.