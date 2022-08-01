Румынские военные обезвредили дрейфующую в Черном море мину

1 августа, 06:55
Морская мина (Фото:ГСЧС)

Морская мина (Фото:ГСЧС)

Румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море. Взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в 2 морских милях от румынского берега

Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве обороны Румынии заявили, что обезвреженная мина — уже вторая морская мина, которую румынские военные деактивировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сообщается, что взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в двух морских милях от румынского берега.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Черное море Румыния Минирование Морская пехота Война в Украине Война России против Украины

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