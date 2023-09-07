Инцидент с российским дроном. НАТО заявило о «решительной солидарности» с Румынией 7 сентября, 09:50 Фото в подтверждение падения дрона на территории Румынии, которое опубликовало МИД Украины (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, власти которой признали, что на территории страны нашли обломки, вероятнее всего, запущенных Россией дронов.

Их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

6 сентября Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

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«Начиная с прошлого года, в ответ на агрессивную войну России против Украины, НАТО значительно усилил свое присутствие в Черноморском регионе. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией», — говорится в заявлении стран.

Накануне министр национальной обороны Румынии Ангел Тылвэр впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона могли упасть на территории его страны, найдя соответствующие обломки.

Дроны РФ, которые не заметил Бухарест — что известно

В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил и спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.



Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» информацию об обломках на своей территории. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.