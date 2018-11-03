В РПЦ отреагировали на подписание соглашения между Украиной и Вселенским патриархатом

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом, подписанное президентом Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем, не означает создания единой поместной церкви.

По его словам, "все эти конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих в Украине, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

11 октября Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.