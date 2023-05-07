«Воевал на стороне «ДНР». В росСМИ обнародовали информацию о задержанном уроженце Украины по делу о подрыве автомобиля Прилепина 7 мая, 13:21 Задержанный по подозрению в покушении на пропагандиста Захара Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков (Фото:РИА Новости/Telegram)

В Следственном РФ заявили, что задержанный по подозрению в покушении на пропагандиста Захара Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков признал свою вину. В росСМИ начала распространяться информация, что на самом деле он воевал на стороне ДНР против ВСУ.

Об этом сообщает российское издание Московский комсомолец и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на сестру обвиняемого в покушении.

По их данным, Пермяков родился в городе Дружковка Донецкой области. Вместе с сестрой Ириной они росли без отца и воспитывались в интернате. Как утверждают журналисты, когда Пермякову было 15 лет, его приговорили к четырем годам колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц.

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Подросток отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после увольнения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим. В 2014 году его сестра переехала в Петербург, а Пермяков пошел воевать за ДНР.

В мае 2015 года Александр Пермяков пешком переходил границу с РФ и в рюкзаке у него был обнаружен штык-нож от автомата Калашникова.

По данным росСМИ, мужчина вернулся в Дружковку, где до 2022 года работал на строительстве. В то же время в своих показаниях Следственному комитету РФ он сообщил, что украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.

В Московском комсомольце отмечают, что в марте 2022 года Пермяков переехал в Каменец-Подольский Хмельницкую область. Родственникам он сообщил, что «уехал подальше от войны как переселенец, а в августе 2022 года приехал в Россию. Сначала он посетил сестру в Петербурге, а затем уехал в Москву, где жил и работал до февраля 2023 года.

19 февраля Пермяков якобы приехал на день рождения матери в Петербург и рассказал родным, что переезжает в Нижний Новгород, поскольку «Москве с работой не вышло». После этого он звонил родственникам и рассказывал о своих делах.

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области РФ взорвали автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. В его пресс-службе заявили, что он «в порядке», в то же время СМИ писали, что его доставили вертолетом в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что после операции Прилепина ввели в кому.

Ответственность за попытку ликвидации Прилепина взяло партизанское движение Атеш.

В России подрыв автомобиля Прилепина назвали «терактом», а впоследствии заявили о задержании подозреваемого в покушении, которому предсказуемо приплели украинское гражданство и связи с украинскими спецслужбами.

В Офисе президента Украины намекнули, что за подрывом автомобиля Прилепина может стоять Кремль.

Захар Прилепин — российский пропагандист, писатель, политик. Член политсовета партии «Справедливая Россия». С 2014 года Прилепин посещал оккупированные Россией территории Донбасса. Там у него был ряд " должностей", в частности, в 2015-м он стал " советником" ликвидированного предводителя " ДНР" Александра Захарченко, а в 2016—2018 — «заместителем командира батальона спецназначения по работе с личным составом » Армии ДНР". В январе 2023 года, по информации СМИ, он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать против Украины. Входит в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины.