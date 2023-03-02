Бред о США и угрозы ядерным оружием. В Минобороны РФ опубликовали статью о разработке Россией «нового вида военной операции»
В РФ заявили, что разрабатывают «новый вид военных операций» для «ответа» США (Фото:www.facebook.com/mod.mil.rus)
Страна-агрессор Россия разрабатывает «новый вид военных операций» для «ответа» США.
Об этом говорится в статье первого замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова для журнала Военная мысль, издаваемого Минобороны РФ.
В статье сказано, что в РФ разрабатывают «новый вид военных операций», который «не исключает применение ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США».
Авторы статьи начали бредить о том, что США «постепенно теряют лидирующие позиции в мире», поэтому «возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России».
В статье сказано, что в ходе «новой операции» должна быть подавлена американская глобальная система противоракетной обороны, чтобы сделать невозможным уничтожение в воздухе российских баллистических ракет.
Финальным этапом операции указывают нанесение «неприемлемого вреда» США с помощью сохранившегося ядерного потенциала России.
При этом в войне против Украины РФ продолжает нести огромные потери.
Только за прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 715 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 150 тысяч своих военных.