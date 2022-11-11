На фоне побега оккупантов с поля боя. В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной «без предварительных условий» 11 ноября, 13:53 В МИД РФ заявляют, что открыты к переговорам с Украиной «без предварительных условий» (Фото:www.flickr.com/Sergey Melkonov)

Страна-агрессор Россия открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий», заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в пятницу, 11 ноября.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.

«РФ открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, как и раньше», — сказал он.

Рябков добавил, что «дальнейшее зависит не от Москвы».

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Заявление Рябкова появилось на фоне побега оккупантов из Херсонской области.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины у здания облгосадминистрации.



На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское,

Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.