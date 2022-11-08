Ждут «доброй воли». Страна-агрессор РФ «не будет выдвигать» Украине условия для переговоров — российский МИД

8 ноября, 16:49
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В МИД страны-агрессора заявили, что РФ «не будет выдвигать» Украине условия для переговоров (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

В МИД страны-агрессора заявили, что РФ «не будет выдвигать» Украине условия для переговоров (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

Заместитель главы министра иностранных дел страны-агрессора России Андрей Руденко заявил, что у РФ «нет предварительных условий» для начала переговоров с Киевом.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — сказал он.

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По его словам, агрессор всегда заявлял о готовности «к таким переговорам».

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое изберут украинские власти.

По данным СМИ, США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, бой за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=zJ5SfwpDb4Y&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   МИД России Война России против Украины

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