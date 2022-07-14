Начинают вербовать заключенных. Секретарь СНБО Украины о попытках РФ избежать всеобщей мобилизации 14 июля, 17:03 Пророссийский боевик возле уничтоженной полицейской машины в Лисичанске, 4 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ прокомментировал попытки России избежать всеобщей мобилизации.



«Российские захватчики … не знают, что им делать: или им нужно объявлять общую мобилизацию по всей стране, что будет для них крайне опасной ситуацией… У них принято решение и уже работает два дня: тех людей, которые находятся в местах лишения свободы, начинают вербовать. Они начинают подписывать контракты», — сказал Данилов.

Видео дня

По словам секретаря СНБО Украины, если российский заключенный прослужит по такому контракту от трех до шести месяцев, то ему «спишут» часть срока в тюрьме.

Также заключенным предлагают денежное довольствие в случае участия в войне против Украины.

«Их войска не могут самостоятельно с этим справиться и они уже ищут некий другой человеческий ресурс. Вот сейчас нашли его в местах лишения свободы», — констатировал Данилов.

В то же время, по его словам, не все заключенные в России согласны воевать.

«Более того, в последнее время панические настроения и в войсках Российской Федерации, потому что жить хотят все. А уже сегодня пришло понимание, что происходящее на территории нашей страны и развязанная РФ война уносит жизни именно жителей России в большом количестве. И не все хотят сюда идти и погибать для того, чтобы возвращаться домой „грузом 200“», — сказал секретарь СНБО.

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на утро 14 июля оккупанты потеряли почти 37,9 тыс. личного состава.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.