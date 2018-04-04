В России заговорили о возвращении к "темным временам" холодной войны

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что существуют предпосылки к холодной войне между РФ и США.

По мнению Нарышкина, Вашингтон увяз в борьбе с несуществующей российской угрозой.

"Это достигло таких масштабов и приобрело такие абсурдные характеристики, что можно говорить о возвращении к темным временам холодной войны", - цитирует Нарышкина Reuters.

Помимо этого, Нарышкин назвал дело об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля грубо состряпанной провокацией спецслужб США и Великобритании.

Напомним, что в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.

США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.

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