После ударов по Украине у России возникли проблемы с экспортом собственного зерна — Reuters 9 августа, 09:28 Последствия российской атаки (Фото:Офис генпрокурора)

Отсутствие кораблей у России и снижение интереса к торговле с Москвой увеличили расходы на транспортировку российской пшеницы на фоне атак страны-агрессора на жизненно важные маршруты поставок в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Отчет Reuters, основанный на разговорах с десятью морскими страхователями, трейдерами и компаниями по перевозке, подтверждает тенденцию финансовых и безопасностных рисков, связанных с торговлей с РФ, что приводит к росту расходов на грузоперевозки для Москвы, заставляя ее направлять внимание на более старые и меньшие суда, которые эксплуатируют менее известные операторы по доставке.

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Председатель Союза экспортеров зерна России Эдуард Зернин заявил о возможном усилении «скрытых санкций», которые «могут привести к росту расходов на перевозку и страховку» для России.



По его словам, это может отразиться на ценах на пшеницу и другие зерновые на мировом рынке.

Несмотря на то, что экспорт сельскохозяйственной продукции не подпадает под прямые санкции Европы и США, введенные после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, Москва говорит, что ограничения, наложенные на банковскую деятельность и российских физических лиц, являются «скрытыми санкциями» в отношении торговли продуктами питания.

По данным анонимных собеседников Reuters, «возникают сомнения» относительно того, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и если ее не решить, это может повысить мировые цены на пшеницу.

Сообщается, что глобальные товарные компании больше не оказывают помощь России в торговле зерном. Cargill, Louis Dreyfus и Viterra прекратили сотрудничество с 1 июля, что добавило еще больше давления на Москву по управлению всеми аспектами зерновых сделок, включая транспортировку.

Три источника в области судоходства сообщили Reuters, что в прошлом году Россия экспортировала рекордный объем пшеницы на судах, зафрахтованных у международных компаний и трейдеров.

По словам источников, последние несколько месяцев России пришлось закупать больше собственных грузов, все больше полагаясь на «теневой флот» старых судов, которыми обычно управляют компании, базирующиеся в Турции и Китае.

«Сейчас очень мало информации о международных компаниях. Большинство того, что получается, касается российских трейдеров, которые используют корабли (теневого) флота, которых международные трейдеры не будут касаться», — сказал исполнительный директор, который попросил не называть его имени.

Собеседники Reuters также отметили, что страхование судов, следующих в черноморские порты России, сейчас стоит десятки тысяч долларов страховых взносов ежедневно, и «ставки растут» после последних атак России на другие водные пути Украины через Дунай и ответ Киева.

В заявлении для Reuters министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует, что экспорт зерна упадет примерно на 8% в течение 2023−2024 годов по сравнению с прошлогодним максимумом России в 60 миллионов тонн. Причину падения министерство не сообщило.

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.