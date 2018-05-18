В России возбудили дело против редактора Washington Examiner за публикацию статьи с призывом взорвать Крымский мост

Следком РФ возбудил дело против редактора Washington Examiner Уго Гурдона за публикацию статьи журналиста Тома Рогана с призывом взорвать Крымский мост.

По мнению российского ведомства, в действиях Гурдона усматривается "пропаганда терроризма...деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного" преступления".

Ранее Следком России возбудил дело против автора статьи Рогана.

Материал Рогана был размещен на сайте издания 15 мая, в частности, журналист считает, что Украина должна нанести авиаудары по Крымскому мосту, чтобы сделать его непригодным для использования.

15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крым.

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Запуск моста состоялся на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открывается одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.

Разрешенная скорость движения - 90 км/ч.

Стоимость строительства составила 6,9 млрд. руб. Пропускная способность перехода - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.

Движение поездов откроется позже - в 2019 году.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.

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