В России уволили ряд высокопоставленных командиров за провалы в Украине — Минобороны Британии
В последние недели Россия уволила ряд высших командиров за провал вторжения в Украину (Фото:Генштаб)
По данным Министерства обороны Великобритании, в последние недели Россия уволила ряд высокопоставленных командиров, которые, как считается, плохо действовали на начальных этапах вторжения в Украину.
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В ведомстве сообщили, что за неспособность захватить Харьков был отстранен генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией.
В апреле от должности отстранили командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Игоря Осипова — за потерю крейсера Москва.
В то же время в Минобороны Британии добавили, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие Владимира Путина.
«Культура поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие официальные лица, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной вины за оперативные неудачи России», — говорится в сообщении.
В британском ведомстве подчеркнули, что это может создать дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще будут делегировать ключевые решения своим начальникам.
«При этих условиях России будет трудно вернуть инициативу», — отметили в Минобороны Британии.
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