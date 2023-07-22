«В случае необходимости». В РФ призвали применить ядерное оружие на Северном полюсе, чтобы проучить Запад 22 июля, 10:14 Российское ядерное оружие на параде в Москве (Фото:EternalGlory0/Twitter)

Полковник в отставке Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, предложил взорвать Северный полюс «в случае необходимости», чтобы проучить Запад.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на государственном телевидении РФ.

Сивков призвал развернуть ядерное оружие и продемонстрировать его существование «в случае необходимости» на Северном полюсе.

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«Если дело дойдет до совсем острой фазы, то можно продемонстрировать например на Северном полюсе — такой подрыв. Ну как мы сделали с [тероядерной авиабомбой мощностью] 58 мегатонн на Новой Земле — нормально испытали, хорошо сработало, было хорошим воспитательным эффектом», — сказал он.

Сивков добавил, что хотел бы, чтобы страна-агрессор начала «интенсивное массированное развитие стратегических ядерных вооружений», поскольку, по его словам, это оружие, которое обеспечит защиту «от любых возможных посягательств» на РФ.

Он отметил, что России нужно переходить на «нетрадиционные формы применения ядерного оружия», а именно на «сверхмощные ядерные боеприпасы, которые способны вызвать тяжелые геофизические последствия типа взрывов супервулкана».

«Поэтому развертывание этих ядерных вооружений, конечно, необходимо. Это центральный вопрос… Я считаю, что переход в интенсивное развертывание стратегически необходим», — отметил Сивков.

Ядерные угрозы являются частью риторики РФ. Экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев неоднократно угрожал Украине ядерной эскалацией.

Кроме того, Медведев угрожал нанести удары по трем украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе.