«Опустился железный занавес». Россия требует прекратить деятельность Еврейского агентства на территории страны — The Jerusalem Post

5 июля, 16:22
По данным СМИ, власти РФ требуют прекратить деятельность Еврейского агентства на территории страны (Фото:drorlahat/pixabay.com)

По данным СМИ, власти РФ требуют прекратить деятельность Еврейского агентства на территории страны (Фото:drorlahat/pixabay.com)

В России власти приказали Еврейскому агентству прекратить все операции на территории страны-агрессора, сообщает The Jerusalem Post.

Издание пишет, что приказ был дан в письме, полученном от Минюста РФ в начале этой недели. Официальные лица Еврейского агентства подтвердили, что письмо было получено, но не стали комментировать ответ.

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«Люди из еврейской общины чувствуют, что над ними опустился железный занавес, и они боятся, что не смогут убежать из страны», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что приказ, вынуждающий Еврейское агентство прекратить работу в России, может напрямую подорвать способность российских евреев иммигрировать в Израиль.

https://www.youtube.com/watch?v=AAu0KitNSzQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Израиль Война России против Украины

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