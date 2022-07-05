«Опустился железный занавес». Россия требует прекратить деятельность Еврейского агентства на территории страны — The Jerusalem Post 5 июля, 16:22 По данным СМИ, власти РФ требуют прекратить деятельность Еврейского агентства на территории страны (Фото:drorlahat/pixabay.com)

В России власти приказали Еврейскому агентству прекратить все операции на территории страны-агрессора, сообщает The Jerusalem Post.

Издание пишет, что приказ был дан в письме, полученном от Минюста РФ в начале этой недели. Официальные лица Еврейского агентства подтвердили, что письмо было получено, но не стали комментировать ответ.

Видео дня

«Люди из еврейской общины чувствуют, что над ними опустился железный занавес, и они боятся, что не смогут убежать из страны», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что приказ, вынуждающий Еврейское агентство прекратить работу в России, может напрямую подорвать способность российских евреев иммигрировать в Израиль.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.