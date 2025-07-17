«Признаки подготовки к вооруженному конфликту». В России испугались совместных учений США и Японии

Страна-агрессор Россия выразила дипломатический протест Японии из-за ее участия в совместных военных учениях с США. Соответствующую ноту протеста 16 июля получило посольство Японии в Москве, заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве говорят, что речь идет о масштабных учениях Resolute Force Pacific, которые проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на базах, расположенных вблизи дальневосточных границ РФ.

В МИД страны-агрессора утверждают, что со стороны командования Сил самообороны Японии звучали «прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности».

Москва расценила участие Японии как проявление «безответственной деятельности», что, по ее мнению, имеет «признаки подготовки к вооруженному конфликту». В заявлении российского МИД также говорится, что подобные действия являются угрозой для безопасности РФ и «неизбежно вызовут контрмеры».

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление российской стороны.

«Прочитал заголовок — подумал, что это новый материал от The Onion. На дворе 2025-й, а Россия угрожает Японии. Просыпайтесь, „российские геополитики“. Вы не можете справиться с Украиной — и никогда не сможете. Вы уже потеряли постсоветское пространство, Южный Кавказ и Сирию», — написал глава ОПУ.

Учения Resolute Force Pacific, проходящие в Японии, были анонсированы в конце июня на официальном сайте Командования воздушных сил союзных стран.

Их основная цель — усиление совместных возможностей оперативного реагирования Японии и США, а также совершенствование тактического взаимодействия между силами обеих стран.

В октябре 2024 года РФ уже выражала протест посольству Японии в Москве из-за запланированных совместных с США военных учений недалеко от российских границ.