В России прокомментировали заявление Порошенко об угрозе полномасштабной войны

В России заявили об отсутствии планов развязать войну с Украиной

Глава Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об угрозе полномасштабного наступления армии РФ.

По его словам, Россия "никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает" войну как перспективу в отношениях с Украиной, передает Интерфакс.

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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что решение о введении военного положения принято из-за угрозы полномасштабной войны с РФ.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать