В России прокомментировали данные о производстве Новичка в Саратовской области

В России прокомментировали информацию The Times о производстве нервно-паралитического вещества Новичок на военной исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

По словам бывшего главы госкомиссии по химразоружению, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабича, эта информация недостоверная.

"В Саратовской области был объект, но не в Шиханах", - цитирует Бабича Интерфакс.

Он добавил, что все базы, где "хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся".

По данным The Times, британская разведка располагает информацией о том, что нервно-паралитическое вещество Новичок, которым был отравлен Сергей Скрипаль, было произведено на военной исследовательской базе в городе Шиханы.

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Ранее издание писало, что спецслужбы Великобритании уверены, что Новичок был изготовлен на территории РФ, но не уточняли конкретное место производства.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов.

В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

Россия в ответ пошла на симметричные действия, выслав дипломатов этих стран.