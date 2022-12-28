В МИД РФ говорят «не принимать к сведению» призывы Украины об исключении России из Совбеза ООН 28 декабря, 14:44 МИД РФ (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

В МИД России призывают «не воспринимать всерьез» вопрос об исключении страны-террориста из Совбеза ООН, который официально поднимет Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова в эфире российского пропагандистского радио Sputnik в среду, 28 декабря.

Она говорит, что подобные сообщения «следует просто принимать к сведению» и «прислушиваться к этим болезненным заявлениям совершенно не стоит», и планирует «выстраивать российскую политику, учитывая факты призывов».

Видео дня

«Это тот случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — сказала представительница МИД РФ.

26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН. Позже ведомство опубликовало заявление, в котором обосновало, незаконность членства РФ в органе и узурпацию ею места СССР.

В середине декабря СМИ писали, что в Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица называл исключение страны-агрессора маловероятным, называя наличие в России ядерного оружия единственным отличием от ситуации с Лигой наций, исключившей из своих рядов СССР после ее нападения на Финляндию.