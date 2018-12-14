Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море
Кристина Бердинских
Как возвращение Насирова повлияет на Порошенко
Роман Шеремета
Как финансировать науку в Украине?
Сергей Гусовский
Чего хотят украинские либералы?

В России приняли закон, который упрощает предоставление гражданства украинцам

Сегодня, 19:11
434
Цей матеріал також доступний українською

В Госдуме упростили получение российского гражданства

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке. 

Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что это позволит принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, "проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима". 

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законопроект поможет решить вопросы получения российского гражданства в первую очередь украинцам.

"Президент будет определять категории лиц, которые попадают под возможность получения гражданства в упрощенном порядке. Таким образом не нужно будет принимать отдельные законы, во многом проблема украинских беженцев и переселенцев в части получения российских паспортов будет решена", - сказал он.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.

Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения предоставления гражданства России для украинцев.

Теги:   Украина Граждане РФ Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 09:13

article_img
Конфликт на три страны. Что означает дело дочери основателя Huawei, задержанной в Канаде

Последние новости

Гаджеты

Сегодня, 19:28

Вместо айфона. 10 лучших недорогих гаджетов в подарок на Новый год 2019
Luxury

Сегодня, 19:26

Скелет динозавра, кресло Стивена Хокинга и камни с Луны. 13 самых необычных аукционных лотов в 2018 году
IT-индустрия

Сегодня, 19:20

В Facebook заявили о возможной утечке фото 6,8 млн пользователей

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
5976
Роман Бессмертный - фото
Роман Бессмертный
Европа трещит по швам
4337
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
3605
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8155
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
6271
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
6063
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29007
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25128
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20682

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться