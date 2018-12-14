В России приняли закон, который упрощает предоставление гражданства украинцам Сегодня, 19:11 434 Цей матеріал також доступний українською В Госдуме упростили получение российского гражданства

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что это позволит принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, "проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима".

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законопроект поможет решить вопросы получения российского гражданства в первую очередь украинцам.

"Президент будет определять категории лиц, которые попадают под возможность получения гражданства в упрощенном порядке. Таким образом не нужно будет принимать отдельные законы, во многом проблема украинских беженцев и переселенцев в части получения российских паспортов будет решена", - сказал он.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд.

Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения предоставления гражданства России для украинцев.