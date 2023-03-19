В России отреагировали на слова министра Германии о готовности арестовать Путина на своей территории 19 марта, 14:00 Владимир Путин в Крыму (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

В России отреагировали на высказывания министра юстиции Германии Марко Бушманна по поводу готовности задержать президента РФ Владимира Путина в случае появления на территории страны.

Об этом говорится в Telegram-канале российского информагентства ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте диктатора Путина.

Видео дня

Также Следственный комитет России заявил о решении внести в санкционные списки лиц, выдавших ордер в отношении президента РФ. Это касается судей Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении — незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть гораздо больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально подозревается в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей. Его могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.