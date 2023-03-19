В России отреагировали на слова министра Германии о готовности арестовать Путина на своей территории

19 марта, 14:00
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Владимир Путин в Крыму (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин в Крыму (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

В России отреагировали на высказывания министра юстиции Германии Марко Бушманна по поводу готовности задержать президента РФ Владимира Путина в случае появления на территории страны.

Об этом говорится в Telegram-канале российского информагентства ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте диктатора Путина.

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Также Следственный комитет России заявил о решении внести в санкционные списки лиц, выдавших ордер в отношении президента РФ. Это касается судей Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении — незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть гораздо больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально подозревается в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей. Его могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Владимир Путин Германия Арест Война России против Украины

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