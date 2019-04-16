В России обвиняемого в шпионаже норвежца приговорили к 14 годам колонии Вчера, 12:57 787 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Evgenia Novozhenina Фруде Берг REUTERS/Evgenia Novozhenina

В понедельник, 16 апреля, Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Берг был задержан в Москве в 2017 году по подозрению в сборе данных об атомных подлодках ВМФ России.

Задержание было проведено ФСБ РФ при якобы получении секретных документов о деятельности ВМФ РФ.

19 ноября 2017 года суд постановил арестовать Берга, который отверг все обвинения в свой адрес.