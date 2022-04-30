Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет — Financial Times
В России дефицит высокоточных ракет (Фото:Воздушное командование Восток)
Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, пишет Financial Times. По данным издания в оборонпроме РФ возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет. Поэтому Москве приходится транспортировать их в Украину с других стратегических направлений.
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Как отмечает издание, ссылаясь на слова одного из западных чиновников, дефицит вызван как «качеством их промышленной базы», так и санкциями, введенными против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.
«Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты Калибр с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются», — описал ситуацию FT западный чиновник.
При этом, как рассказал изданию другой источник, большинство российских ракетных атак на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполе, а сами обстрелы носят «глупый, а не высокоточный характер».
«Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми россияне сталкиваются относительно пополнения высокоточными боеприпасами», — сказал чиновник.
По последним данным, российские войска выпустили по территории Украины более 1300 ракет на 7,5 миллиарда долларов.
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