Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет — Financial Times 30 апреля, 18:12 Цей матеріал також доступний українською В России дефицит высокоточных ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, пишет Financial Times. По данным издания в оборонпроме РФ возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет. Поэтому Москве приходится транспортировать их в Украину с других стратегических направлений.

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Как отмечает издание, ссылаясь на слова одного из западных чиновников, дефицит вызван как «качеством их промышленной базы», так и санкциями, введенными против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.



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«Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты Калибр с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются», — описал ситуацию FT западный чиновник.

При этом, как рассказал изданию другой источник, большинство российских ракетных атак на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполе, а сами обстрелы носят «глупый, а не высокоточный характер».

«Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми россияне сталкиваются относительно пополнения высокоточными боеприпасами», — сказал чиновник.

По последним данным, российские войска выпустили по территории Украины более 1300 ракет на 7,5 миллиарда долларов.

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