В России назвали "агрессивным" заявление министра обороны Британии
В посольстве России в Великобритании
отреагировали на заявление госсекретаря по вопросам обороны Гэвина Уильямсона
о необходимости готовиться к жесткому противостоянию РФ после Brexit.
По словам пресс-секретаря российского посольства
"агрессивные выпады" со стороны Уильямсона в адрес России "не
имеют ничего общего с действительностью".
В посольстве РФ заявили, что заявление Уильямсона
недальновидно и имеет "милитаристскую тональность".
"Примечательно, что намерения
«демонстрировать силу», «повысить смертоносность вооруженных сил» не
привязываются к задачам обеспечения безопасности Великобритании. Речь идет об
опоре на военную силу при продвижении британских интересов в мире", -
говорится в заявлении.
Напомним, что госсекретарь по вопросам обороны
Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после выхода страны из состава
Европейского Союза необходимо быть готовыми к расширению военного присутствия
за рубежом и действовать против стран, которые нарушают международное право.
К таким странам Уильямсон отнес Россию,
которая заявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности.