В России назвали "агрессивным" заявление министра обороны Британии 11 февраля, 19:14 344 Цей матеріал також доступний українською EPA Гэвин Уильямсон EPA

В посольстве России в Великобритании отреагировали на заявление госсекретаря по вопросам обороны Гэвина Уильямсона о необходимости готовиться к жесткому противостоянию РФ после Brexit.

По словам пресс-секретаря российского посольства "агрессивные выпады" со стороны Уильямсона в адрес России "не имеют ничего общего с действительностью".

В посольстве РФ заявили, что заявление Уильямсона недальновидно и имеет "милитаристскую тональность".

"Примечательно, что намерения «демонстрировать силу», «повысить смертоносность вооруженных сил» не привязываются к задачам обеспечения безопасности Великобритании. Речь идет об опоре на военную силу при продвижении британских интересов в мире", - говорится в заявлении.

Напомним, что госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после выхода страны из состава Европейского Союза необходимо быть готовыми к расширению военного присутствия за рубежом и действовать против стран, которые нарушают международное право.

К таким странам Уильямсон отнес Россию, которая заявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.