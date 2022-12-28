В России литовского дипломата объявили персоной нон грата

28 декабря, 20:10
Поделиться:
Здание посольства Литвы в России (Фото:LEMeZza via Wikipedia)

Здание посольства Литвы в России (Фото:LEMeZza via Wikipedia)

Россия огласила персоной нон грата одного из работников посольства Литвы. Он должен покинуть территорию РФ в течение пяти дней.

Об этом сообщает Delfi.

Министерство иностранных дел России 28 декабря вызвало временную поверенную в делах Литвы в РФ Юргиту Цибулскиене — ей заявили решительный протест из-за высылки 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе.

Видео дня

Читайте также:
«Время ограничено». Россия утратила боевую мощь и еще не восстановила ее — главком ВС Литвы

Также Цыбулскиене сообщили, что один из литовских дипломатов объявлен персоной нон грата.

Литва с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину огласила персонами нон грата четверых российских дипломатов.

https://www.youtube.com/watch?v=hnL_svNHwb0&t=14s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Литва Нон-грата Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X