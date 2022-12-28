В России литовского дипломата объявили персоной нон грата 28 декабря, 20:10 Здание посольства Литвы в России (Фото:LEMeZza via Wikipedia)

Россия огласила персоной нон грата одного из работников посольства Литвы. Он должен покинуть территорию РФ в течение пяти дней.

Об этом сообщает Delfi.

Министерство иностранных дел России 28 декабря вызвало временную поверенную в делах Литвы в РФ Юргиту Цибулскиене — ей заявили решительный протест из-за высылки 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе.

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Также Цыбулскиене сообщили, что один из литовских дипломатов объявлен персоной нон грата.

Литва с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину огласила персонами нон грата четверых российских дипломатов.