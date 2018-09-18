В России исключили вероятность военного конфликта с Израилем из-за сбитого Ил-20

Глава оборонного комитета Совета федерации РФ Виктор Бондарев назвал маловероятным военным конфликт между Россией и Израилем на фоне крушения российского самолета Ил-20, который был сбит сирийской ПВО.

"Конечно, до прямого военного конфликта с Израилем дело вряд ли дойдет, но на дипломатических отношениях с этой страной, на нашем сотрудничестве, которое сейчас имеет место быть в ряде направлений, такой циничный шаг явно отразится, причем не самым лучшим образом", - цитирует РИА Новости его заявление.

Напомним, что 18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 во время запусков ракет с французского корабля, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

Армия обороны Израиля заявила, что "полностью возлагает ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.

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