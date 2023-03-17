В России хотят установить конкретных судей, которые разрешили арестовать Путина

17 марта, 22:35
Поделиться:
Владимир Путин (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Следственный комитет России будет устанавливать «конкретных лиц» из числа судей Международного уголовного суда, которые выдали ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Бастрыкин поручил провести проверку из-за выдачи Международным уголовным судом ордеров об аресте Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львова-Беловой.

Видео дня

Следственный комитет должен установить «конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения».

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который подозревается в совершении военных преступлений в Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X