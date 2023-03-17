В России хотят установить конкретных судей, которые разрешили арестовать Путина 17 марта, 22:35 Владимир Путин (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Следственный комитет России будет устанавливать «конкретных лиц» из числа судей Международного уголовного суда, которые выдали ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Бастрыкин поручил провести проверку из-за выдачи Международным уголовным судом ордеров об аресте Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львова-Беловой.

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Следственный комитет должен установить «конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения».

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который подозревается в совершении военных преступлений в Украине.

