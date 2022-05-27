Генштаб России приказал начать подготовку «резервных батальонов» — CIT 27 мая, 19:22 Цей матеріал також доступний українською Уничтожение российских позиций в Воеводовке Луганской области, 26 мая 2022 года (Фото:Special Operations Forces Command/Handout via REUTERS)

Генштаб России приказал военным округам начать подготовку «резервных батальонов», сообщают аналитики Conflict Intelligence Team со ссылкой на документ, с которым они смогли ознакомиться.

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По данным CIT, документ датирован 11 мая. Как объяснили аналитики, в полках есть третий батальон самой низкой готовности, в котором преимущественно служат срочники.



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«Из офицеров-контрактников этих батальонов, штатных военных, оставшихся в пунктах постоянной дислокации, и резервистов, подписавших краткосрочные контракты, будут комплектоваться новые подразделения. Их будут вооружать, давать технику и отправлять на 30-дневное обучение на полигонах», — заявили в CIT.



Согласно документу, армия страны-агрессора может подготовить около 60−70 батальонов к 19 июня, что в пересчете на батальонные тактические группы — около 30−40 БТГ. В CIT считают, что эта подготовка усложняет потенциальную мобилизацию — если третьи батальоны перебросят на фронт, в пунктах постоянной дислокации не будет ни техники, ни людей с опытом, которые могли бы обучать мобилизованных.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 29 750 человек личного состава, 1322 танка, 623 артиллерийских системы, 206 самолетов, 170 вертолетов, 13 кораблей и катеров и не только. Министр обороны Алексей Резников 17 мая говорил, что украинские войска полностью уничтожили 17 российских БТГ.

27 мая в Минобороны заявили, что ситуация на Донбассе сложная, но ВСУ ее контролируют и знают о планах оккупантов. Россияне активизировались на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях, пытаются оцепить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка.

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