«Мы ведем отчаянные воздушные бои». В России еще достаточно самолетов, но не первоклассных летчиков — военный эксперт 1 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Украинский пилот (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України / Facebook)

За время полномасштабной войны Украина уничтожила 192 российских самолета и 155 вертолетов. Однако, военный эксперт Сергей Грабский убежден, что следует обратить внимание на потерю врагом первоклассных пилотов.

Война России против Украины — главные события 1 мая

«У противника просто физически больше авиации. Мы сейчас ведем отчаянные воздушные бои. <...> По количеству самолетов, мы фактически уничтожили более пяти авиационных полков. Но речь идет не о самолетах, а об экипажах. Противник несет потери в качественном составе своей авиации, ведь выбиваются его первоклассные летчики», — рассказал в эфире Радио НВ Грабский.

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Поэтому, по его мнению, интенсивность авиационных налетов в последнее время уменьшилась.

«Исторически Россия не придавала исключительно важного значения военно-воздушным силам. <...> Скамья запасных у россиян по отношению к летчикам очень коротка. А для того чтобы подготовить классного летчика (не только взлет-посадка), нужно пять-семь лет напряженной работы и десятки миллионов долларов. <...> А то, что мы каждый день сбиваем как минимум один самолет, говорит о том, что наша система противовоздушной обороны и наши воздушные силы продолжают действовать и защищать наше небо», — добавил Грабский.

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