В российской элите начали говорить о возможной революции — WP 13 октября, 12:43 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov)

В России представители элиты начинают говорить о возможной смене руководства так, как никогда раньше за более чем 20 лет правления диктатора Владимира Путина, сообщает The Washington Post.

При этом издание уточняет, что никто не может сказать, как и когда это может произойти.

«Мы начали входить в революционную ситуацию. Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби вообще не хотят войны. Назревает время смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю», — рассказал собеседник издания.

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Высокопоставленные источники во власти и представители бизнес-элиты опустошены и подавлены. Они ожидают ухудшение политического и экономического климата.

Экономисты и владельцы бизнеса отмечают, что санкции начинают сильнее бить по российской экономике: уже начались сокращения бюджета, еще одним ударом станет потолок цен на российскую нефть. На этом фоне каждая плохая новость с передовой войны против Украины становится новым ударом по российской экономике, сказал собеседник газеты.

«Весь бизнес страдает от того, что происходит. Все заморозили свои инвестиционные планы», — заявил он.

По словам двух других источников, прежнее мнение о том, что Россия может перенаправить торговые потоки с Запада через Китай, Казахстан и Индию, быстро развеялось. Казахстан начал блокировать грузы с европейскими товарами в Россию, а китайцы тоже начали останавливать некоторые поставки.

«Все совершенно расстроены. Настроение очень плохое», — сказал третий высокопоставленный российский бизнесмен.

Эффект от путинской эскалации в Украине (массированные ракетные удары), которая способна подавить недовольство отступлением российских военных, едва ли будет долгосрочным, полагают чиновники и бизнесмены.

«На поле боя есть и другие проблемы… Я не думаю, что это снимет давление», — сказал московский бизнесмен, имея в виду ракетные удары по Украине.

Один из собеседников газеты во власти полагает, что России может не хватить ракет для долгой военной кампании. Они производятся, но речь идет о единицах новых ракет. А старые резервы на исходе, говорит чиновник.

«Понятно, что военная или политическая победа невозможна. Но и проигрыш невозможен. Это превращается в шахматную ситуацию, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже другого, а не двигаться невозможно», — сказал источник газеты.

Российский чиновник говорит, что оптимизм лета, когда, многие в элите страны верили, что «мы все перевернем и найдем выход», полностью испарился: «Люди видят, что будущего нет».

Принудительная мобилизация уже нанесла удар по популярности Путина и когда с фронта начнут возвращаться трупы резервистов, ситуация может ухудшиться, считает московский бизнесмен.

«Через несколько месяцев в России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе», — сказал он.

При этом мало кто в Москве считает, что Путин прибегнет к нанесению тактического ядерного удара. Ведь в этом случае «у него не останется карт», да и Китай может заблокировать это, полагает он: «Этот ящик Пандоры [китайцы] не хотят открывать».