В России допускают военный конфликт с Литвой из-за блокады Калининграда 29 июня, 16:20 Владимир Джабаров (Фото:сouncil.gov.ru)

Россия допускает разблокирование Калининграда военным путем. РФ пригрозила Литве войной.

Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Он допустил военное столкновение России и Литвы из-за блокады Калининграда.

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«Норма о том, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, прописана в статье 4 Конституции РФ. Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст ни пяди своей земле. Некоторые, с позволения сказать, „политики“, которые „вентилируют“ вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает», — отметил Джабаров.

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

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