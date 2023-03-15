РФ ужесточает выезд из страны, чтобы удерживать чиновников — британская разведка 15 марта, 10:18 Кремлевским чиновникам запретили выезд за границу (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские государственные служащие и работники подвергаются все более жестким ограничениям на выезд за границу.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что учитывая эти ограничения, некоторые чиновники, вероятно, были вынуждены отдать свои паспорта ФСБ.

Сотрудники, приближенные к центру власти, сталкиваются с более строгими ограничениями. В частности, кремлевским чиновникам запрещены любые международные поездки на отдых, добавили в разведке.

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Это расширение существующих мер, принятых еще в советское время. Ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма Россией в 2014 году, подчеркнули в разведке.

«Эти меры, вероятно, призваны предотвратить побег или дезертирство все более недовольных чиновников. Существует реальная возможность того, что по мере продолжения сосредоточения российского государства на безопасности ограничения на въезд будут усиливаться для все большего количества работников государственного сектора», — говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что количество погибших среди российских военных резко отличается в разных регионах России. В восточных районах уровень смертности в процентах в 30 раз выше, чем в Москве.