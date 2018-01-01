В России бывший охранник Яроша приговорен к четырем годам колонии Сегодня, 19:49 0 Цей матеріал також доступний українською Александра Шумкова приговорили к колонии общего режима Фото: pravda.com.ua

Бывшего охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Александра Шумкова российский суд приговорил к четырем годам колонии за участие в Правом секторе.

Об этом сказано в решении суда.

"Севским районным судом Брянской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Украины Шумкова А.С., обвиняемого в том, что он являясь членом экстремистской организации Правый сектор, запрещенной на территории Российской Федерации, в период с 17.11.2014 года до 23.08.2017 года участвовал в деятельности организации Правый сектор, направленной против интересов Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Суд признал Шумкова виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В суде заявили, что на данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что 29 сентября 2017 года стало известно, что бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков был задержан в РФ и находится в российском СИЗО.

Мать мужчины Лариса Шумкова заявила, что поздно вечером ей пришло письмо от Следственного комитета ФСБ РФ в Брянской области, где было сказано, что ее сын находится в брянском СИЗО. В письме было сказано, что он был задержан работниками ФСБ еще 6 сентября в 15 часов дня по подозрению в совершении преступления "по ч.2 ст. 282 УК РФ - участие в экстремистских организациях.