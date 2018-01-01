Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко хочет ответить русским
Андрей Синявский
Почему Модрич обошел Роналду и Месси
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все

В России бывший охранник Яроша приговорен к четырем годам колонии

Сегодня, 19:49
0
Цей матеріал також доступний українською

Александра Шумкова приговорили к колонии общего режима

Фото: pravda.com.ua

Бывшего охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша Александра Шумкова российский суд приговорил к четырем годам колонии за участие в Правом секторе.

Об этом сказано в решении суда.

"Севским районным судом Брянской области  рассмотрено   уголовное дело в отношении гражданина Украины Шумкова А.С., обвиняемого в том, что он являясь членом экстремистской организации Правый сектор, запрещенной на территории Российской Федерации, в период с 17.11.2014 года до 23.08.2017 года участвовал в деятельности организации Правый сектор, направленной против интересов Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Суд признал Шумкова виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В суде заявили, что на данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что 29 сентября 2017 года стало известно, что бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков был задержан в РФ и находится в российском СИЗО.

Мать мужчины Лариса Шумкова заявила, что поздно вечером ей пришло письмо от Следственного комитета ФСБ РФ в Брянской области, где было сказано, что ее сын находится в брянском СИЗО. В письме было сказано, что он был задержан работниками ФСБ еще 6 сентября в 15 часов дня по подозрению в совершении преступления "по ч.2 ст. 282 УК РФ - участие в экстремистских организациях.

Теги:   Суд Дмитрий Ярош Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 19:49

article_img
В России бывший охранник Яроша приговорен к четырем годам колонии

Последние новости

Бокс

Сегодня, 19:50

BBC номинировала Усика на звание зарубежного спортсмена года
Геополитика

Сегодня, 19:49

В России бывший охранник Яроша приговорен к четырем годам колонии
Блоги

Сегодня, 19:43

Успеть все. Как планировать время в путешествиях и бизнес-поездках?

ТОП-3 мнений

Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
5129
Святослав Вакарчук - фото
Святослав Вакарчук
О настоящих переменах, псевдоморали и политической культуре
2458
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2425
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19843
Андрей Зубов - фото
Андрей Зубов
Керченская развилка
14486
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13513
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28869
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25043
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19843