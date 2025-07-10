Зеленский встретился с лидерами Германии, Нидерландов и Италии — говорили о ПВО, дронах и восстановлении Украины

10 июля, 18:39
Владимир Зеленский с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в Риме встретился с лидерами Германии, Нидерландов и Италии. Главными темами разговоров стали совместное оборонное производство, восстановление Украины и евроинтеграция.

Об этом сообщает Офис президента в четверг, 10 июля.

Во время встречи Зеленский проинформировал канцлера ФРГ Фридриха Мерца о последних обстрелах со стороны РФ и рассказал об эффективности украинских дронов-перехватчиков, которые сбивают десятки вражеских БпЛА за одну атаку. Президент поблагодарил Германию за готовность инвестировать в расширение производства дронов в Украине и за поддержку украинского народа.

Стороны также обсудили ситуацию на фронте, сотрудничество с международными партнерами и процесс евроинтеграции Украины. Зеленский отметил, что Германия имеет необходимый авторитет, чтобы способствовать разблокированию европейского пути Украины, и поблагодарил за четкую позицию Берлина в этом вопросе.

Фото: Офис президента

Отдельно глава государства провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Они коснулись вопросов совместного оборонного производства, укрепления ПВО и дипломатических инициатив. Зеленский назвал саммит НАТО в Гааге, организованный Нидерландами, успешным и заявил, что уже планируются дальнейшие шаги в сотрудничестве.

Президент также поблагодарил Нидерланды за готовность поддерживать Украину и подчеркнул важность инвестирования в ПВО и дроны.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Италию и премьер-министра Джорджии Мелони за организацию международной конференции по восстановлению Украины и высокое качество решений, принятых во время мероприятия. По словам президента, приоритетом для Украины остаются ПВО и дроны-перехватчики, и Киев заинтересован в итальянских инвестициях в этот сектор.

Фото: Офис президента

Стороны также обсудили санкционную политику, евроинтеграцию и процесс восстановления, в частности готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10−11 июля. Украинский президент встретился с Папой Римским Львом XIV.

Понтифик во время аудиенции подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

Зеленский также провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

По словам главы украинского государства, он обсудил поставки оружия и усиление ПВО, закупку оружия в США, совместное оборонное производство и его локализацию в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.

Редактор: Роксолана Остапчук

